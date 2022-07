TIM homenageia mulheres com shows de Ludmilla, Luisa Sonza e Liniker no RJ

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A TIM promoverá nos próximos dias 29 e 30 deste mês o Festival TIM Music Mulheres Positivas, que terá apresentações a preços populares no Theatro Municipal do Rio e também shows gratuitos em um palco montado na praça da Cinelândia, no centro da cidade.

No dia 29, uma sexta-feira, haverá uma apresentação no Theatro Municipal da Orquestra Johann Sebastian Rio, sob a regência da maestrina Priscila Bomfim. O show terá participações de Ludmilla, Luísa Sonza e uma atração surpresa.

A renda com os ingressos– 15 reais a inteira– será revertida para instituições de apoio a mulheres vítimas de violência. Os bilhetes podem ser adquiridos antecipadamente na plataforma de vendas do próprio teatro. A realização é da Novo Traço Entretenimento.

No sábado, dia 30, haverá shows em um palco na praça da Cinelândia, a partir das 15hs. Batizado de “Palco Elza Soares”, a estrutura abrigará apresentações de cantoras da nova geração, como Liniker, Larissa Luz Juliana Linhares e Anna Lu.

O festival leva esse nome em razão da parceria com o projeto Mulheres Positivas, plataforma de desenvolvimento pessoal e profissional para mulheres que conta com um aplicativo no qual 80 empresas oferecem vagas de trabalho e cursos gratuitos de capacitação.