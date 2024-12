Temer e Sarney se unem para defender o DF contra cortes de Lula

Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha conseguiu dois apoios políticos de peso contra a proposta do ministro Fernando Haddad de mudança no Fundo Constitucional do Distrito Federal.

Nos últimos dias, os ex-presidentes da República José Sarney e Michel Temer passaram a buscar apoios no Parlamento para defender o fundo. Ambos tentam evitar que o ajuste fiscal de Lula reduza os recursos destinados a Brasília para saúde, educação e segurança pública.

Na última semana, Lula defendeu as mudanças no fundo. O pacote de corte do governo altera o cálculo de repasses e o DF deixará de receber mais de 12 bilhões de reais em 15 anos, segundo a Secretaria de Economia.

“Não era possível o DF receber mais que os outros estados. Aliás, já é o estado que recebe mais se comparado a qualquer outro estado. Então, aos poucos a gente vai tentando fazer esse país voltar à normalidade”, disse Lula.

Ibaneis criticou o avanço do governo petista contra o DF. “A arrecadação do Distrito Federal é restrita à área de serviços e à construção civil, temos pouquíssimos investimentos de empresários em outras áreas, e a fonte de custeio tem de ser essa. Quer ter a capital da República? Então tem de ajudar a manter. Se não quer, diz logo que não quer e vamos partir para outra”, disse Ibaneis durante o Fórum Lide Brasil.

