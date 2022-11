Tebet questiona Saúde sobre compra de vacinas de 2ª geração contra Covid

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) apresentou um requerimento ao Ministério da Saúde com questionamentos a respeito dos contratos de compra de vacinas contra a Covid-19. A parlamentar defende que as fabricantes sejam obrigadas a entregar doses de 2ª geração, mais eficazes para reduzir danos e combater nova onda de infecções, que já atinge Europa e Estados Unidos e começa a ser sentida no Brasil.

“Ainda é preciso fiscalizar a atuação do Poder Executivo quanto à política de imunização contra a Covid-19, para impedirmos que o Brasil, mais uma vez, sofra com o desabastecimento desses produtos”, disse a emedebista. “As novas formulações foram atualizadas para incorporarem variantes mais recentes do vírus, o que é essencial para a segurança sanitária da população brasileira”, acrescentou.

Além das perguntas sobre as vacinas mais recentes, Tebet questionou a inclusão dos imunizantes contra o coronavírus no Calendário Nacional de Vacinação. Ela também perguntou se o Ministério da Saúde articula investimentos no Instituto Butantan e na Fiocruz para buscar autossuficiência do insumo para produção de vacinas.