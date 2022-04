TCU prepara novo bombardeio contra Moro e a Alvarez & Marsal

O TCU segue avançando sobre as relações de Sergio Moro com a Alvarez & Marsal. O tribunal descobriu negócios da consultoria no setor de energia nuclear, também na mira da Lava-Jato nos tempos de Moro. Uma nova leva de ações da Corte está no forno.

Cruzando dados, o TCU chegou a um “amigo de Moro”, segundo investigadores, que faz negócios com a consultoria. O tribunal agora quer quebrar sigilos e avançar sobre o novo personagem. “A vida de Moro piorará dramaticamente”, diz um investigador do TCU.