TCU arquiva investigação contra Moro

A área técnica do TCU recomendou ao tribunal — e os ministros, por maioria, acolheram — o arquivamento da investigação contra o senador Sergio Moro por supostos pagamentos irregulares durante a quarentena do ex-juiz da Lava-Jato depois de deixar o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. Por 5 votos a 3 o caso foi encerrado.