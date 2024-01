Tarcísio usa apenas 40% da verba de combate a enchentes, critica deputada

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A deputada estadual, Marina Helou, criticou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por não usar todo o recurso disponível para o combate a enchentes. Segundo ela, mesmo com a urgência dos últimos dias, o governo paulista usa apenas 40% da verba destinada ao combate à enchente.

“Diante das chuvas devastadoras em São Paulo, é essencial que os recursos públicos sejam direcionados para proteger vidas e prevenir tragédias. As verbas não utilizadas deveriam ter ido para obras de drenagem mais eficientes e para arborização das vias em áreas urbanas”, criticou Marina.

A deputada é autora do projeto de lei que decreta emergência climática no estado de São Paulo e preside a Frente Parlamentar Ambientalista pela Defesa das Águas e do Saneamento.

A cidade de São Paulo passa por dias complicados devido à sequência de chuvas. Na quarta-feira, uma pessoa morreu após ser atingida por um fio energizado na Zona Sul da capital. Na quinta-feira, parte da Zona Norte entrou em estado de atenção por alagamentos.