Tarcísio exalta Bolsonaro em almoço com Nunes e empresários

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) exaltou o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), em almoço de campanha do prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), nesta terça-feira, no bairro do Morumbi, em São Paulo.

Em discurso a Nunes e seus aliados, entre eles Bolsonaro, o governador disse que “deve tudo” ao ex-presidente, que agradeceu a ele com acenos de cabeça. Segundo Tarcísio, Bolsonaro e o ex-presidente Michel Temer, também presente no evento, são “os dois melhores presidentes do Brasil”.

Troca de afagos

O candidato Ricardo Nunes também trocou acenos com outros aliados. Entre eles, o próprio Tarcísio. De acordo com o prefeito, o governador teve importante desempenho durante sua campanha à reeleição.

“Quando eu dei uma caidinha na pesquisa, em agosto, foi quando Tarcísio entrou mais ainda na campanha. Fez até caminhadas. Então, Tarcísio, não tenha dúvida da minha eterna gratidão”, disse Nunes.

Quando subiu ao palco, Michel Temer afirmou que havia marcado viagem para o dia da votação do segundo turno, no próximo domingo. Contudo, disse ter adiado o compromisso porque tem “um dever a cumprir” (se referindo ao voto em Nunes). “Já pré-ganhamos, segundo as pesquisas. Faltam cinco dias”, destacou.

Além de Tarcísio de Freitas, Temer e Bolsonaro, o almoço de campanha promovido por Ricardo Nunes a cinco dias do segundo turno das eleições municipais contou com a presença de outros membros do alto escalão da República.

Estiveram no restaurante Fazenda Churrascada o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, o secretário do governo de São Paulo, Gilberto Kassab, além de Adolfo Sachsida e Fábio Wajngarten, ex-ministro de Minas e Energia e ex-secretário da Comunicação da gestão Bolsonaro, respectivamente.