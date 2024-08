Tabata Amaral aposta na inteligência artificial para crescer em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A campanha de Tabata Amaral colocou no ar, nesta quarta, uma assistente virtual gerada por inteligência artificial que estará disponível para responder dúvidas dos eleitores sobre o programa de governo e receber propostas para melhorar a cidade de São Paulo.

Batizada de Rita, ou Robô Interativa da Tabata Amaral, a assistente foi treinada para dar retorno imediato aos eleitores sobre as questões e demandas enviadas.

A ideia é abrir um canal de comunicação direto com os eleitores através do aplicativo WhatsApp. “A Rita é um exemplo de como a inteligência artificial, quando utilizada dentro das regras eleitorais e da ética, pode ser uma grande contribuição. As mensagens enviadas pelos cidadãos vão nos ajudar a mapear os principais problemas identificados em cada região ou bairro”, diz Tabata.