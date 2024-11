Suspeitas sobre militares são “extremamente preocupantes”, diz Pacheco

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que as suspeitas sobre militares e um policial federal alvos de operação da PF nesta terça-feira por uma trama para dar um golpe de Estado em 2022 e assassinar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, do STF, são “extremamente preocupantes”.

“O grupo, segundo as investigações, tramava contra a democracia, em uma clara ação com viés ideológico. E o mais grave, conforme a polícia, esses militares e o policial federal tinham um plano para assassinar o presidente da República e o seu vice, além de um ministro do Supremo”, disse Pacheco em nota.

Ainda segundo o senador, “não há espaço no Brasil para ações que atentam contra o regime democrático, e menos ainda, para quem planeja tirar a vida de quem quer que seja”. Ele reforçou a necessidade de que a investigação “alcance todos os envolvidos para que sejam julgados sob o rigor da lei”.