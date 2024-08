Suspeitas dão sensação que Venezuela não vive democracia plena, diz Renan

O presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou nesta quinta-feira, ao dar inicio a uma audiência com o ex-chanceler Celso Amorim, assessor especial de Lula, que as suspeitas sobre as eleições na Venezuela ampliam a sensação de que o país vizinho não vive “uma democracia plena”.

“Há múltiplos questionamentos, especulações, contestações, lacunas e sobretudo uma opacidade que não colabora em nada para dissipar as dúvidas levantadas por organismos internacionais, agentes públicos e privados mundo afora, entidades civis, ONGs, entre outras”, afirmou o emedebista. “Como se sabe, não existe democracia relativa.”

Uma das principais porta-vozes dos questionamentos da oposição a Amorim será a líder do PP no Senado, Tereza Cristina (MS). Ao ex-chanceler, ela vai perguntar sobre o impacto da sugestão de novas eleições – que o Itamaraty nega ser a posição oficial do governo – no papel do Brasil como mediador e se o regime de Nicolás Maduro soube de antemão da proposta informal.