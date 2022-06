Sumiço de Bruno e Dom já chegou ao governo dos EUA

Em Nova York para ser homenageada como uma das 100 personalidades mais influentes do mundo escolhidas pela revista Time, a ativista indígena Sonia Guajajara aproveitou a ocasião para informar um integrante do governo americano sobre o sumiço do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, desaparecidos desde o último domingo na região do Vale do Javari, no oeste do Amazonas.

A coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil abordou o ex-senador norte-americano John Kerry, atual enviado especial para o Clima do gabinete do presidente Joe Biden, para, segundo ela, “denunciar a omissão do Estado Brasileiro na busca” dos dois.

Com a ajuda de um tradutor, ela relatou a Kerry, que foi o candidato democrata à Presidência em 2004, que Bruno e Dom estavam desaparecidos havia mais de 48 horas. Segundo o jornal inglês The Guardian, para qual Phillips colabora, Kerry, que pareceu chocado com a informação, respondeu que iria dar um retorno sobre a questão, orientando um assistente que buscasse mais detalhes.

O presidente Jair Bolsonaro viaja nesta semana para participar da Cúpula das Américas, em Los Angeles, onde terá a primeira reunião com Biden.