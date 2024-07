STJ marca data da posse do novo presidente, Herman Benjamin

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O STJ marcou para o dia 22 de agosto a sessão solene de posse do ministro Herman Benjamin na presidência da Corte, ocupada desde 2022 por Maria Thereza de Assis Moura.

Ele terá Luis Felipe Salomão como vice. “Estamos honrados com a escolha dos ministros do STJ. Esperamos estar a altura da confiança e da expectativa dos colegas e da comunidade jurídica, com propostas e programas efetivos para esta gestão”, diz Salomão.