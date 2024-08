STJ investiga negociatas envolvendo lobista e assessores de ministros

Uma investigação de corrupção no Tribunal de Justiça do Mato Grosso se deparou, recentemente, com mensagens de um lobista de Brasília que revelam negociatas com assessores de ministros do STJ.

O material foi encontrado na quebra de sigilo de um celular achado com um dos envolvidos numa disputa de terras que mistura lances de máfia, com mortes de advogados e ameaças no estado.

Diante das evidências, a Corte decidiu investigar o caso para verificar a profundidade do envolvimento dos auxiliares de ministros do tribunal em irregularidades.