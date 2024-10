STJ define nesta terça as duas listas de indicados a Lula para o tribunal

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de um longo período de espera, os ministros do STJ vão se reunir nesta terça-feira para escolher os candidatos a duas vagas na Corte. O presidente da Corte é o ministro Herman Benjamin.

Como ocorre em toda formação de lista, os ministros votam para escolher três nomes entre desembargadores dos Tribunais Regionais Federais e três integrantes do Ministério Público.

Pela primeira vez, essa votação será feita no formado eletrônico. Ao todo são 41 nomes indicados pelo MP (lista consolidada pelo STJ após envio dos nomes do Ministério Público Federal e dos MPs estadual e o distrital) e 17 pelos seis TRFs.

A vaga da ministra Laurita Vaz abriu em outubro de 2023. Já a vaga da ministra Assusete Magalhães foi aberta em janeiro, com a aposentadoria dela.

O tribunal é composto por 33 ministros, que são nomeados pelo presidente da República entre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 70 anos, depois de aprovada a escolha pelo Senado.

A votação ocorre num momento conturbado para a Corte diante das investigações da Polícia Federal sobre um esquema de venda de decisões no tribunal. Na edição de VEJA que está nas bancas, o Radar mostra que a PF investiga o envolvimento de um ministro no caso, que envolve ainda auxiliares do tribunal, como mostrou VEJA há duas semanas.

Apesar do constrangimento do caso, entres os ministros do tribunal, a disputa dos candidatos a duas vagas na Corte não provocou divisões ou brigas, como visto em outras ocasiões em que o tribunal precisou formar listas. Nesses casos, é comum que cada ministro tenha um candidato favorito nos estados ou entre o círculo de amizade.