Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites.

A TV Justiça vai trocar de endereço no Supremo. A mudança para um prédio ao lado da sede do tribunal vai custar 1,5 milhão de reais e ocorrerá para abrir espaço ao Museu do Supremo, reformulado após o 8 de janeiro.

O valor investido pela Corte será usado no delicado trabalho de desmontagem de equipamentos e remontagem da estrutura no novo espaço.