STF suspende reintegração de posse em prédio no centro de SP

O ministro do STF Ricardo Lewandowski determinou nesta quinta-feira a suspensão de ordem de reintegração de posse de um prédio na rua Augusta, no centro de São Paulo.

O pedido acatado foi ajuizado pela Defensoria Pública do estado contra decisão do desembargador do plantão judicial do Tribunal de Justiça, que por sua vez, havia atendido à solicitação da dona do imóvel, Augusta Offices.

Na liminar concedida, Lewandowski cita que moram no local mais de 40 pessoas, sendo ao menos 35 crianças.