STF retoma nesta quinta o julgamento sobre porte de maconha

O STF retoma, nesta quinta, o julgamento do caso que discute se é possível definir uma quantidade de maconha que diferencie o uso pessoal e o tráfico de drogas. Até o momento, oito ministros votaram.

O placar está em 5 a 3 e o ministro Dias Toffoli é o próximo a votar. Se seguir a maioria, o STF definirá uma quantidade, entre 25 e 60 gramas ou seis plantas fêmeas de cannabis como consumo pessoal. A quantidade será definida quando o julgamento for finalizado.

O Supremo julga a constitucionalidade do Artigo 28 da Lei das Drogas, que criou a figura do usuário, com penas mais brandas do que as de tráfico.