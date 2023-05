STF debate bicentenário da 1ª Assembleia Constituinte

O STF realiza nesta quarta, das 9h às 12h30, o Seminário Bicentenário da 1ª Assembleia Constituinte – 1823.

O evento debaterá temas como os fundamentos do constitucionalismo e da racionalidade jurídica, além de abordar os momentos constituintes brasileiros, suas rupturas e continuidades.

A abertura do debate contará com a presença da presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, e receberá uma série de historiadores. A entrada é livre. O evento ocorrerá na sala de sessões da Primeira Turma e será transmitido ao vivo no canal do STF no YouTube.