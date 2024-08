STF abre nesta quinta semestre repleto de pautas polêmicas

Os ministros do STF voltam ao trabalho regular nesta quinta com uma série de temas polêmicos no horizonte da Corte.

Além das investigações contra o bolsonarismo, que podem resultar em denúncias da PGR contra Jair Bolsonaro seus ex-auxiliares, tramitam no Supremo ações sobre aborto, matérias que questionam o orçamento secreto e a desoneração de setores da economia, o marco temporal de terras indígenas e o marco civil da internet, entre outros temas.

Com a campanha eleitoral na porta, a Corte deve virar alvo da oposição no Congresso, que busca explorar a impopularidade dos ministros junto ao eleitorado para buscar votos nas disputas municipais. Tramitam no Legislativo uma série de propostas voltadas a reduzir poderes dos ministros do Supremo.

Na sessão desta quinta, os magistrados vão analisar questões relacionadas a discussões estaduais. O primeiro item da pauta é uma ação do Partido Novo que questiona uma emenda aprovada pelo Congresso em 2022, ainda na gestão de Jair Bolsonaro.

