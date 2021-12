Simone Tebet se reúne com Bivar, Doria e presidente do PSDB

Uma semana depois de se tornar oficialmente a pré-candidata do MDB à Presidência da República, a senadora Simone Tebet tem uma reunião marcada nesta quarta-feira com o presidente do União Brasil, o deputado federal pernambucano Luciano Bivar.

Quando o TSE homologar a fusão entre o PSL e o DEM, o partido terá o maior tempo de TV e a maior parte dos recursos do fundo eleitoral para o pleito de 2022, e por isso tem sido cortejado por presidenciáveis.

O encontro vai acontecer às 17h30 na Primeira-Secretaria da Câmara dos Deputados, comandada por Bivar.

Já nesta quinta, Simone vai a São Paulo para se reunir com o governador e pré-candidato do PSDB à Presidência, João Doria, e com o presidente do partido, Bruno Araújo, que compareceu ao ato de lançamento do seu nome na disputa presidencial, na semana passada.

Na capital paulista, ela também poderá se encontrar com Luiz Felipe D’Avila, presidenciável do Novo, mas a agenda ainda não está confirmada.