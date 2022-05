Simone conquista apoio na ala antiga do MDB

Escolhida — pelo menos por enquanto — como a presidenciável do grupo formado por MDB, PSDB e Cidadania, a senadora Simone Tebet recebeu uma manifestação de apoio público de um dos caciques do seu partido, o ex-senador Romero Jucá.

“Eu considero muito importante que o MDB possa ter candidatura própria. O MDB precisa ter a condição de colocar para a sociedade brasileira o que pensa e o que defende na economia, na política, nos programas sociais. Nós temos uma história e essa história precisa ser mostrada. O partido que não disputa eleição não forma time. Portanto, é importante a candidatura da Simone Tebet para que nós tenhamos a condição de nos posicionarmos bem nesta eleição”, disse Jucá, em áudio divulgado pela assessoria da pré-candidata.

Jucá, que foi presidente nacional do MDB e é mais uma vez candidato ao Senado por Roraima, disse ainda que Simone “tem todas as qualidades de ser uma grande candidata”. “O apoio do PSDB e do Cidadania é muito importante. Portanto, temos aí a construção de um caminho alternativo posto pela sociedade brasileira”, concluiu o emedebista.

Apesar do apoio de outros partidos da chamada terceira via e de boa parte da própria sigla, a candidatura de Simone enfrenta forte resistência da ala lulista do MDB, encabeçada pelo senador Renan Calheiros.

