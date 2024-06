Setor de saúde gera 21 mil empregos formais em abril

O setor de saúde gerou 21.385 empregos formais em abril, de acordo com os dados mais recentes do Caged, chegando a 76.218 novas vagas com carteira assinada desde o início do ano.

O total de trabalhadores registrados pelas empresas do setor sob a CLT é de 3.036.231.

Para o presidente da Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde), Breno Monteiro, há, no entanto, risco de interrupção da trajetória de crescimento.

Monteiro vê perigo em propostas em discussão no Congresso que “engessam artificialmente o mercado de trabalho”, como piso salarial, mudanças na jornada de trabalho e “qualquer retrocesso nos avanços da reforma trabalhista”.