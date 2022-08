Servidores do Serpro entram em greve

Os servidores do Serpro iniciaram nesta semana uma greve por reajuste salarial. Passados quatro meses da data base da categoria, a empresa oferece 50% da inflação do período de maio de 2021 a abril de 2022, enquanto a diretoria divulgou pedido de reajuste dos próprios salários com 100% da inflação. A greve afetará várias entregas digitais do governo. O Serpro foi contratado pelo TSE para monitorar a internet durante as eleições.