Sergio Moro ganhou dinheiro ao deixar consultoria dos EUA? Ele responde

Na primeira edição de VEJA em 2022, que começou a circular nesta sexta, o Radar mostra que o TCU já tem um plano para seguir no pé de Sergio Moro por causa de seus rendimentos como consultor.

O ex-juiz e pré-candidato do Podemos ao Planalto está tranquilo sobre isso. Diz que não exibiu valores do seu contrato ainda para não dar cartaz ao TCU. Afinal, a relação de Moro com a Alvarez & Marsal é privada e, na visão do ex-juiz, distante da alçada do tribunal.

Sobre a acusação de que teria recebido vultosos valores ao romper a parceria com a consultoria, Moro diz que o tribunal pode procurar, mas não encontrará nada emocionante: ele não levou um tostão furado ao romper o contrato.