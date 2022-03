Sergio Moro desiste da disputa ao Planalto

Depois de se filiar ao União Brasil, Sergio Moro confirmou há pouco que está fora da disputa ao Palácio do Planalto.

“O Brasil precisa de uma alternativa que livre o país dos extremos, da instabilidade e da radicalização. Por isso, aceitei o convite do presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, para me filiar ao partido e, assim, facilitar as negociações das forças políticas de centro democrático em busca de uma candidatura presidencial única”, diz Moro.

“A troca de legenda foi comunicada à direção do Podemos, a quem agradeço todo o apoio. Para ingressar no novo partido, abro mão, nesse momento, da pré-candidatura presidencial e serei um soldado da democracia para recuperar o sonho de um Brasil melhor”, segue Moro.

O Radar mostrou há pouco que dentro do próprio União Brasil a candidatura de Moro ao Planalto já era rejeitada.