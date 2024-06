Senadora recebe homenagem em evento de gamers em SP

A senadora Leila Barros (PDT-DF) recebe nesta quarta o primeiro prêmio Abragames Newgame+ pela atuação na regulamentação do setor. Joelma Gonzaga, secretária de Audiovisual do Minc, e a secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, Marilia Marton.

A Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Games celebra 20 anos no evento e considera o Marco Legal dos Games como um divisor de águas para o setor, que demarca os games na área cultural, de ciência e tecnologia, e separa de jogos de azar, como o famoso “tigrinho”.

Com mais de 100 milhões de gamers, o Brasil é o 3º maior mercado do mundo em número de jogadores e o 10º maior mercado de games do mundo em receitas, movimentando 13 bilhões de reais anuais, segundo o último levantamento da Apex, em 2023. A indústria brasileira do setor fatura 1,2 bilhão de reais por ano.