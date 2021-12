Senador irá à Justiça contra projeto de Tarcísio para o Santos Dumont

A lista de políticos do Rio que criticam o projeto do governo federal para a concessão do aeroporto do Santos Dumont à iniciativa privada só cresce.

Conforme o Radar mostrou na semana passada, o edital de concessão elaborado pelo Ministério da Infraestrutura comandado por Tarcísio de Freitas desagradou porque amplia a quantidade de voos no Santos Dumont em detrimento do aeroporto internacional do Galeão, que fica mais distante do centro da cidade e que correria o risco de quebrar em razão da redução do movimento.

Nesta quarta foi a vez do senador Carlos Portinho, do PL de Jair Bolsonaro, ir às redes se queixar de Tarcísio. Apesar de integrar o grupo político aliado ao presidente, Portinho ameaçou ir à justiça contra o processo de concessão do aeroporto, previsto para o ano que vem, na última rodada de privatizações de terminais aéreos do governo federal.



O parlamentar contou que há um ano discute com Tarcísio mudanças no edital de concessão e que o ministro não teria cumprido promessas de ajuste.

“Um ano advertindo o Tarcísio de Freitas sobre o erro que estava cometendo no edital de concessão do Santos Dumont. Críticas ao edital apresentadas na consulta pública. Promessa de ajuste e…confirma o erro! Só restam dois caminhos: TCU e judicialização. Farei”, disse Portinho.