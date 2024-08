Senador diz que disputar presidência contra Alcolumbre é “perda de tempo”

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) afirmou que disputar a eleição à presidência da Casa contra Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) é “uma perda de tempo”.

Na terça-feira à noite, as senadoras Eliziane Gama (PSD-MA) e Soraya Thronicke (Podemos-MS), que defendem uma candidatura feminina à sucessão de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), foram ao Palácio do Planalto conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Como mostrou o Radar, o líder do PSD no Senado, Otto Alencar (BA), também tem sondado colegas sobre a possibilidade de entrar na disputa. “Se me derem a missão, eu cumpro”, declara.

Na avaliação de Rodrigues, Alcolumbre tem o apoio da “gigantesca maioria” dos senadores e é “a pessoa ideal” para assumir o comando da Casa “neste momento de tensionamento” entre os poderes. “Sou eleitor declarado dele”, disse o parlamentar de Roraima.