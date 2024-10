Senado ouvirá governadores e prefeitos sobre projeto da reforma tributária

O plenário do Senado vai receber, ao longo de novembro, duas sessões temáticas sobre o projeto de lei complementar que regulamenta o Imposto e a Contribuição sobre Bens e Serviços (IBS e CBS) na reforma tributária para ouvir os governadores e representantes de prefeitos de grandes, médios e pequenos municípios.

O anúncio foi feito pelo líder do MDB na Casa, Eduardo Braga (AM), que é relator do texto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Ele disse que a inclusão das sessões temáticas em seu plano de trabalho foi um pedido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Pacheco, acrescentou o relator, é também o responsável pela interlocução e negociação com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e outras lideranças sobre mudanças que o Senado pretende fazer na versão do projeto aprovada pelos deputados, que terão a palavra final sobre o texto.

De acordo com Braga, cabe ainda a Pacheco capitanear a articulação sobre a regulamentação do IBS e da CBS com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o Palácio do Planalto.