Senado lança plataforma com documentos da época do Império

Para celebrar os 200 anos de proclamação de independência do Brasil, o Senado lançou nesta semana uma plataforma digital com aproximadamente 200 documentos da época do Império brasileiro.

A ideia é dar visibilidade aos documentos históricos guardados no Arquivo da Casa, que data da fundação do legislativo brasileiro em 1826.

O acervo histórico do Império tem documentos do período entre 1826 e 1889. Entre os documentos que podem ser acessados pela plataforma, estão, por exemplo, a Ata de abertura da primeira sessão legislativa do Senado, em 1826, e o autógrafo da Princesa Isabel na Lei do Ventre Livre, de 1871, e na Lei Áurea, de 1888.