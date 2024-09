Senado ignora Planalto e não marca sabatina de Galípolo ao BC

Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o senador Vanderlan Cardoso anunciou há pouco que a sabatina de Gabriel Galípolo para o comando do Banco Central não ocorrerá na próxima semana, no dia 10, como desejava o Palácio do Planalto.

“Chegou até a Mesa Diretora do Senado — e não a esta comissão — a indicação de Gabriel Galípolo para o Banco Central. Ainda continua alguma dúvida sobre a sabatina. Ela não será realizada no próximo dia 10”, disse Vanderlan.

A data e até a relatoria da indicação, entregue a Jaques Wagner, foi anunciada pelo Planalto nesta segunda, num movimento que irritou os senadores por atropelar os ritos da Casa.

Como o BC entra em período de silêncio de 11 a 24 de setembro, por causa do Copom, restaria pouco tempo antes do primeiro turno das eleições para realizar a sabatina.

Cardoso deixou a data em aberto, mas alguns senadores já defendem que a sabatina ocorra após as eleições.