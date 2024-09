Senado debate soluções para incêndios florestais com especialistas

O plenário do Senado vai ser palco nesta quarta-feira, a partir das 14h, de um debate sobre os incêndios florestais com uma lista de convidados que vai de representantes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), do Ministério da Fazenda e do ICMBio a especialistas em mudanças climáticas como o engenheiro florestal Tasso Azevedo, do MapBiomas, e o cientista norte-americano Philip Fearnside.

A sessão tem origem em um pedido do senador Jorge Kajuru (PSB-GO), que vai presidi-la. Ele pretende iniciar o debate pedindo para cada participante responder quais são as três soluções para dar fim às queimadas em florestas e se eles concordam ou discordam da frase “ou o Brasil acaba com as queimadas ou as queimadas acabam com o Brasil”.

A intenção de Kajuru é sair do debate com uma coleção de soluções emergenciais e políticas públicas pela preservação dos biomas brasileiros e pela mitigação dos impactos climáticos dos incêndios florestais.

Até o momento, estão confirmados os seguintes participantes:

Cristina Fróes Reis , secretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Ministério da Fazenda;

Tasso Azevedo , coordenador-geral do MapBiomas;

Clezio Marcos de Nardin , diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE);

Mauro Pires , presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio);

José Marengo , coordenador geral de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento Alertas de Desastres Naturais (Cemaden);

Philip Fearnside , especialista em mudanças climáticas;

Rodrigo Justus de Brito , consultor de meio ambiente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA);

Isabel Belloni Schmidt , professora do Departamento de Ecologia e do Programa de Pós-Graduação em Ecologia na Universidade de Brasília (UnB);

João Carli , engenheiro agrônomo.