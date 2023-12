Senado aprovou mais de 800 propostas em 2023; veja lista

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco divulgou um balanço dos trabalhos da Casa durante 2023. Nesta sexta, como último ato antes do recesso, os parlamentares devem votar o Orçamento de 2024.

Ao longo do ano, os senadores aprovaram 816 matérias, sendo 5 Propostas de Emendas à Constituição, 151 projetos de lei, 22 medidas provisórias, 53 projetos de resolução do Senado, 89 indicações de autoridades, 42 projetos de decretos legislativos, além de 10 projetos de lei complementar e 444 requerimentos.

Veja as principais propostas:

Promulgação da Reforma Tributária

Aprovação do novo arcabouço fiscal

Aprovação da desoneração da folha até 2027 para 17 setores da economia

Aprovação da reabertura de prazo para repatriação de bens no exterior

Aprovação de regra de transição para evitar queda brusca em repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

Aprovação da recriação do “Programa Bolsa Família”

Aprovação da recriação do “Programa Minha Casa, Minha Vida”

Aprovação da retomada do “Programa Mais Médicos”

Aprovação da retomada do Programa de Aquisição de Alimentos

Aprovação da abertura de crédito especial no orçamento federal para o pagamento do piso nacional da enfermagem

Regulamentação do mercado de Crédito de Carbono

Aprovação das leis orgânicas nacionais das Polícias Militares e dos Bombeiros e das Polícias Civil

Aprovação do “Protocolo Não nos calaremos” – Mulheres Seguras

Aprovação da reformulação da Lei de Cotas

Aprovação da Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para População em Situação de Rua

Aprovação da prorrogação da Lei Paulo Gustavo para fomento da cultura

Aprovação da atualização do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos

Aprovação da Lei Aldir Blanc 2 para a cultura

Aprovação do marco legal dos pesticidas

Aprovação da PEC 8 — conhecida como “PEC das decisões monocráticas”