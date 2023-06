Seminário da CNI reunirá Alckmin, Haddad, Pacheco e Lira

A CNI e o grupo Esfera Brasil realizam na quarta, em Brasília, um seminário para debater a importância da Reforma Tributária para a retomada do crescimento e o desenvolvimento do país.

A expectativa é de que a proposta apresentada pelo grupo de trabalho da Câmara seja apreciada no início de julho, antes do recesso parlamentar.

O debate vai contar com a presença de Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Bernard Appy, por parte do governo. Rodrigo Pacheco e Arthur Lira falarão em nome do Congresso. Reginaldo Lopes, coordenador do grupo de trabalho da Reforma Tributária, também participará.

O evento contará, ainda, com as participações do presidente da CNI, Robson Andrade, do ex-senador e ex-ministro do Desenvolvimento Armando Monteiro e da country head do USB Bank Brasil, Sylvia Coutinho.