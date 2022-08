Sem desfile de tanques na Esplanada, vai começar a nova Operação Formosa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No ano passado, Jair Bolsonaro usou um exercício militar realizado nos arredores de Brasília para intimidar o Congresso e o STF com um bizarro desfile de tanques de guerra na Esplanada dos Ministérios. O ato acabou repercutindo pela quantidade de fumaça que os tanques antigos produziam ao acelerarem diante do Planalto.

Realizada desde 1988, a Operação Formosa, o maior treinamento militar do Planalto Central, vai ocorrer novamente na próxima quarta-feira no Campo de Instrução de Formosa. Desta vez, porém, ninguém no Planalto — para alívio dos militares — teve a brilhante ideia de reeditar o desfile.

Desde o ano passado, o exercício da Marinha passou a incluir a participação do Exército e da Força Aérea Brasileira. Assim, a missão deste ano conta com 3.100 militares, além de aeronaves, blindados, viaturas, armamentos e outros equipamentos.

Serão empregados carros de combate, veículos blindados, Carros Lagarta Anfíbios, aviões, helicópteros, aeronaves remotamente pilotadas, obuseiros de artilharia e Lançadores Múltiplos de Foguetes Astros. O treinamento com tiro real conta, pela primeira vez, com pelotões de Belém, Natal, Salvador, Ladário (MS) e Rio Grande (RS).