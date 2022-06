Se for eleito, Lula fala em retomar o Mais Médicos

Na prévia do plano de governo divulgada nesta segunda, a equipe de Lula afirma que pretende recriar o Mais Médicos — iniciativa polêmica da área da saúde que tinha como pilar a “importação” de médicos cubanos para atuar no Sistema Único de Saúde.

O governo de Cuba anunciou a saída do Mais Médicos no final de 2018, após a vitória de Jair Bolsonaro nas urnas e crescentes ataques feitos pelo atual presidente aos profissionais do país caribenho.

“Reafirmamos o nosso compromisso com o fortalecimento do SUS público e universal, o aprimoramento da sua gestão, a valorização e formação de profissionais de saúde, a retomada de políticas como o Mais Médicos e o Farmácia Popular, bem como a reconstrução e fomento ao Complexo Econômico e Industrial da Saúde”, diz trecho do documento.

Criado em 2013 pela então presidente Dilma Rousseff (PT), o Mais Médicos tinha o objetivo de enfrentar o problema histórico da falta de médicos e para aprimorar a atenção básica no Brasil, sobretudo em regiões remotas e carentes.

Já no governo Bolsonaro, em 2019, o programa começou a ser gradativamente substituído pelo Médicos pelo Brasil.

