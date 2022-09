São Paulo recebe título de ‘Capital Verde’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Medidas ambientais promovidas em São Paulo renderam à cidade o título de “Capital Verde I Ibero-americana”. A honraria foi entregue nesta terça durante a 3ª Reunião do Comitê de Cidades Sustentáveis e Resilientes da União de Cidades Capitais Ibero-americanas. A cerimônia marcou o início do evento que se encerra nesta quinta.

A abertura da reunião ocorreu na Sala do Conservatório da Praça das Artes e conta com a presença do prefeito de São Paulo Ricardo Nunes e a secretária municipal de Relações Internacionais Marta Suplicy. O município ficou responsável por liderar programas de capacitação e direcionamento de investimentos ambientais.

“Atingimos um patamar muito interessante de 48,14% de área verde. Nós não somos mais uma selva de concreto, nós temos o prêmio de Capital Verde Ibero-americana, não é pouca coisa. De todas as cidades ibero-americanas, São Paulo é a que tem mais verde. Mas, além disso, é o compromisso da cidade”, disse Marta.

Ricardo Nunes tem a expectativa de chegar a 50% de cobertura verde na metrópole até o fim do mandato. Uma meta ousada ao analisar a área construída da cidade. Integrantes da Prefeitura dizem que o plano é abrir espaço para reflorestamento a partir da verticalização de zonas urbanas onde há predominância de casas.

