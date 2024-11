Santa Catarina recebe 12ª reunião de governos estaduais do Sul e Sudeste

Santa Catarina vai receber a 12ª reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (COSUD) a partir desta quinta-feira. Durante os três dias no Costão do Santinho, em Florianópolis, as delegações vão debater soluções conjuntas nas áreas de saúde, educação, segurança pública, governo, economia, meio ambiente e desenvolvimento humano.

No primeiro dia, a programação começa com o credenciamento das comitivas, a partir das 12h. A Câmara de Regulação se reúne a partir das 13h. A cerimônia de abertura está marcada para as 16h, com uma entrevista coletiva com os governadores prevista para as 18h.

Na sexta-feira, os trabalhos começam às 8h30 com as reuniões das câmaras temáticas e vão até as 17h. São sete grupos que terão espaço para debater até dois assuntos distintos, buscando um diálogo produtivo entre os estados membros do consórcio. Tudo avalizado pelos secretários de estado das respectivas áreas.

“No COSUD anterior, no Espírito Santo, os sete governadores decidiram que são sete câmaras temáticas. A gente tinha um grande número de grupos de trabalho até então. A partir dessa definição e organização disso, a Secretaria do Planejamento trouxe uma metodologia para essas câmaras temáticas”, afirma o secretário do Planejamento catarinense, Edgard Usuy.

“A gente vai ter uma linha metodológica para ter rastreabilidade de como foi feito o processo decisório e de como foi a construção de uma proposta de política pública transversal nos sete estados, e o que será apresentado para os governadores”, acrescenta.

O sábado, 23, será dedicado ao encerramento do evento, às 10h, com a elaboração da Carta de Florianópolis. O documento, fruto da 12ª reunião do COSUD, trará as diretrizes formuladas pelos grupos temáticos e acordadas entre os estados. Na sequência, os governadores vão atender os veículos de imprensa, em entrevista coletiva, prevista para as 12h.

Juntos, os estados das regiões Sul e Sudeste representam cerca de 114 milhões de brasileiros, aproximadamente 56,5% da população, e respondem por 70% do PIB nacional.