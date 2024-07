Ruralistas debatem sobre produção do agro na Raposa Serra do Sol na Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em audiência pública marcada para começar as 10h desta terça-feira, deputados federais vão debater a reversão da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara. Antes da demarcação, o território era usado para a produção de arroz.

Evair de Melo (PP-ES), presidente da comissão, argumenta que o assunto é prioritário, uma vez que há uma “controvérsia judicial” no caso da demarcação da terra indígena após o entendimento do STF sobre o chamado “marco temporal”.

Secretário Municipal de Relações Internacionais de São Paulo, Aldo Rebelo será um dos debatedores do tema. Andressa Silva, da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, Genor Faccio, da Associação dos Arrozeiros de Roraima, e Rodrigo Kaufmann, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, também vão participar da audiência.