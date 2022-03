Rui Costa exonera o vice e ruptura entre PT e PP é consumada na Bahia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Vice-governador da Bahia, João Leão (PP) não é mais secretário de Planejamento do governo petista de Rui Costa.

A exoneração foi publicada nesta terça, depois de o próprio Leão anunciar o desembarque do partido da aliança com o PT no estado.

Além de Leão, outros nomes do PP entregaram seus cargos. O caminho da sigla agora aponta para a campanha de ACM Neto.