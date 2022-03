PP entrega cargos no governo do PT na Bahia e já negocia com ACM Neto

Vice-governador da Bahia e principal aliado do petismo no estado, João Leão teve uma reunião com aliados nesta segunda para encaminhar o desembarque do PP do governo de Rui Costa.

Depois da conversa, segundo registrou o Jornal A Tarde, Leão procurou Costa para formalizar a entrega dos cargos comandados pelo partido no governo. A crise entre PP e PT foi detonada por declarações de Jaques Wagner, que anunciou a desistência dele da disputa, mas cravou que o partido teria candidato próprio ao governo, lançando inclusive três nomes de petistas.

Além de provocar uma crise entre Wagner e Costa, a declaração fez o próprio senador petista pedir desculpas, pela internet, ao aliado do PP. A forma como tudo foi conduzido só agravou a crise. A expectativa agora é de que o PP declare apoio a ACM Neto (União Brasil), que lidera as pesquisas no estado e é forte candidato a acabar com o domínio petista no estado.