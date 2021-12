Rio terá queima de fogos em Copacabana e mais nove pontos no réveillon

A prefeitura do Rio cancelou os shows de música na noite de réveillon, da sexta para o sábado, mas manteve dez pontos de queima de fogos para a festa deste ano. A tradicional virada de Copacabana, na zona sul da cidade, terá 16 minutos.

Além disso haverá queimas na praia do Flamengo, também na zona sul, e nas praias da Barra da Tijuca, Recreio e Sepetiba, na zona oeste, região que também terá queima próximo ao estádio Moça Bonita, em Bangu. Na zona norte haverá fogos no Parque Madureira, na Igreja da Penha, na Ilha do Governador e no Piscinão de Ramos.

O objetivo de espalhar fogos por vários pontos da cidade é o de evitar que a praia de Copacabana fique muito cheia. O acesso ao bairro turístico será fechado a partir das 19h do dia 31. Ao invés de palcos com shows, serão espalhados pela praia diversos torres com caixas de som que vão transmitir uma apresentação ao vivo do DJ MAM.