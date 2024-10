Reuniões de bancadas do PT e MDB devem selar apoio a Hugo Motta na Câmara

Com reuniões marcadas para começar às 18h, as bancadas do PT e do MDB devem selar nesta quarta-feira o apoio à candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB), nome de Arthur Lira (PP-AL) para a própria sucessão na presidência da Câmara em fevereiro de 2025.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e os líderes do governo e do partido na Casa, José Guimarães e Odair Cunha, conversaram com o presidente Lula horas antes da reunião com os demais deputados petistas.

O MDB, em encontro comandado pelo presidente da sigla, Baleia Rossi, e o líder da bancada, Isnaldo Bulhões, também deve oficializar o apoio à candidatura de Motta nas próximas horas.