Réu, Geraldo Alckmin pede acesso ao sistema de propinas da Odebrecht

Veja como Lula é mesmo fonte de inspiração para seu vice Geraldo Alckmin. Seguindo a trilha do petista nos tribunais, Alckmin acaba de conseguir na Justiça acesso aos dados do sistema de propinas da Odebrecht. A autorização para Alckmin acessar os dados da Lava-Jato em Curitiba foi dada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo no último dia 16 de setembro.

“Tendo em vista as manifestações dos defensores dos réus Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho e Marcos Monteiro, por meio das quais postulam acesso aos elementos de informação que serviram de base para a elaboração dos laudos periciais acostados nos autos e deram origem à referida prova pericial, bem como a manifestação favorável do Ministério Público, passo a decidir. Não obstante conste dos autos que as defesas dos acusados tiveram oportunidade de acompanhar as investigações e as diligências realizadas desde a fase pré processual, entendo que, a fim de se evitar futura e eventual alegação de nulidade, e, à luz do princípio da ampla defesa, os pedidos formulados devem ser deferidos”, diz o juiz Antonio Maria Patiño Zorz.