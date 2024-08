Renegociação de dívida privilegia estados irresponsáveis, diz senador

Senador do Podemos do Paraná, Oriovisto Guimarães criticou, nesta terça, a discussão no Senado da renegociação das dívidas dos estados. O parlamentar pediu que a votação do texto que cria o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados seja adiada.

“Sou a favor de um programa de renegociação para os estados, mas isso tem que ser avaliado com calma. O projeto que está na pauta traz prejuízo para a União e prejudica tanto a federação como a população, de uma maneira geral”, diz Guimarães.

Oriovisto diz que apenas quatro estados (SP, MG, RJ e RS) devem 89,5% do bolo renegociado. A dívida total dos estados com a união é de 700 bilhões de reais.

“É um projeto feito de maneira assimétrica. São Paulo e Minas Gerais, por exemplo, são os estados que mais podem renegociar (81,9%). Minas, coincidentemente, é o estado do nosso presidente Rodrigo Pacheco. Já o Paraná, que tem uma dívida de 11 bilhões de reais, vai poder renegociar 41%. O Rio Grande do Sul, que passou por grandes inundações, é o único razoável. Não me lembro de grandes catástrofes naturais em São Paulo, Rio e Minas. Dessa forma, o Brasil acaba privilegiando quem gasta de forma irresponsável”, segue o senador.