Ratinho colhe ótimos números na economia do Paraná

Governador do Paraná, Ratinho Jr recebeu dados fresquinhos das finanças do estado. O resultado primário no acumulado até agosto bateu 2,8 bilhões de reais.

A performance aliada aos baixos níveis de endividamento e alta liquidez trazem a perspectiva de melhoria na elevação da nota de classificação no Tesouro Nacional.

A dívida consolidada entre janeiro e agosto de 2023 foi reduzida em 8%, em termos reais, se comparada ao mesmo período do ano passado.

Por sua vez, a dívida consolidada líquida apresenta valor negativo, ou seja, a disponibilidade de caixa é superior à dívida consolidada.