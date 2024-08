Ramagem anuncia deputada estadual empresária e “indígena” como vice no Rio

Candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro, o deputado federal Alexandre Ramagem anunciou há pouco a deputada estadual Índia Armelau, do mesmo partido, como vice na sua chapa. Eleita para a Alerj em 2022, ela vai disputar seu segundo pleito ao lado do ex-diretor da Abin no governo Bolsonaro.

Amanda Brandão Armelau tem 36 anos, nasceu em Manaus, foi nadadora até os 20 anos, se formou em educação física e é empresária. Quando se candidatou à Assembleia Legislativa do Rio, ela declarou a própria “cor/raça” como indígena.

Seu perfil como deputada estadual na Alerj, no entanto, diz que, “diferentemente do que muitos acreditam, ela não se autodenomina indígena, apesar de sua descendência, carregando seu apelido com muito carinho desde a infância, por remeter à sua origem familiar e às suas características físicas”.

Em um vídeo gravado ao lado da candidata a vice-prefeita, Ramagem disse que “todo mundo sabe que o Rio de Janeiro precisa de seriedade e não de jeitinho e malandragem com a gestão da cidade”. “Cada vez mais pessoas de bem, corajosas, de valor estão do nosso lado”, afirmou.

“Cheguei pra compor esse time. Missão dada é missão cumprida. Jair Messias Bolsonaro falou, o PL, então acabou. Acabou a paz”, complementou Índia Armelau.

Ramagem descreveu a companheira de chapa como “uma mulher de energia, determinação, que cumpre os nossos valores, respeito à vida, à família”.

Anuncio nossa Índia Armelau @IndiaArmelau candidata a vice-prefeita do município do Rio de Janeiro. Força, determinação e coragem para mudar a cidade para melhor! pic.twitter.com/XtI6LSimko — Delegado Ramagem (@delegadoramagem) August 5, 2024