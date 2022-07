Quem são os sambistas que estarão com Lula e Alckmin no Rio

Lula (PT) e Geraldo Alckmin (PSB) desembarcam nesta quarta no Rio para dois dias de agendas políticas. Na tarde desta quarta, o ex-presidente estará com ícones do samba e representantes do Carnaval carioca. O PT alugou a quadra da Unidos da Tijuca, no centro da cidade, onde receberá artistas que deverão se posicionar à favor da candidatura de Lula ao Planalto.

Segundo o presidente do PT na capital fluminense, Tiago Santana, estarão presentes sambistas como Teresa Cristina, Tia Surica, Mart’nália, Dudu Nobre e Neguinho da Beija-Flor. Já os blocos de rua mandarão representantes do Simpatia é Quase Amor, Escravos da Mauá, Carmelitas, Barbas e Imprensa que Eu Gamo.