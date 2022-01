Quem ‘realmente não presta’ no centrão? Bolsonaro não quis dizer

Jair Bolsonaro tem acesso a muitas informações na Presidência da República. Além do amplo serviço de inteligência do governo, conta com aliados em todos os cantos sempre dispostos a informá-lo sobre o que se passa no escurinho do governo.

Durante a CPI da Pandemia, ele recebeu o deputado Luís Miranda e o irmão dele Luis Ricardo Miranda no Palácio da Alvorada. Ouviu da dupla que um bilionário esquema de corrupção estava em curso na compra de vacinas. “Coisa desse Ricardo Barros”, como o próprio presidente teria dito na conversa, segundo os irmãos.

Na ocasião, Bolsonaro teria detonado não apenas Barros, que é cacique do centrão e líder do seu governo na Câmara, mas teria disparado contra outros dois nomes famosos do conglomerado fisiológico de partidos.

Até hoje Bolsonaro não deu nomes aos bois. Fez exatamente o contrário. Abraçou todos os figurões do centrão quando se filiou ao PL de Valdemar Costa Neto.

Nesta segunda, ao falar das suas relações com o centrão, o presidente disse que alguns integrantes do bloco partidário “realmente não prestam”. O presidente poderia, se quisesse, ter dado nomes aos bois. Preferiu manter a espada sobre a cabeça de todos os integrantes do centrão ao não fazê-lo.