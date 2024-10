Quem é o candidato que o Podemos decidiu apoiar na Câmara

O deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB) recebeu nesta quarta-feira a declaração de apoio de mais uma bancada da Câmara para a sucessão de Arthur Lira — que o anunciou como seu candidato na disputa nesta terça-feira, assim como o PP, seu partido.

Trata-se do Podemos, partido que tem como presidente nacional a deputada federal paulista Renata Abreu. No início da tarde, ela e a bancada se reuniram com Elmar Nascimento (União Brasil-BA), acompanhado pelo deputado, Fernando Marangoni, do mesmo partido, na sequência, com Motta antes de sacramentar a decisão da legenda, por unanimidade.

O deputado Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, e os líderes do PP, Doutor Luizinho, e do MDB, Isnaldo Bulhões Jr., também participaram da reunião, ao lado de Motta.

O terceiro candidato na disputa, Antonio Brito (PSD-BA), não chegou a pedir para conversar com os parlamentares do Podemos.

O anúncio está sendo feito neste momento por Renata e parlamentares da legenda em entrevista coletiva na Câmara.

O Podemos tem 14 deputados e a 9ª maior bancada entre as 20 legendas com representantes na Casa, empatado com o PSB. É menor que as de PL (92), PT (68), União Brasil (59), PP (50), PSD (45), MDB (44), Republicanos (44) e PDT (18) e maior que as de PSOL (13), PSDB (12), PCdoB (7), Avante (7), Cidadania (5), Solidariedade (5), PRD (5), PV (5) e Novo (4) e Rede (1).

Ao Radar, Renata disse que o apoio foi definido por “afinidade” com Motta e também por um acordo que garantiu ao Podemos uma secretaria na Meda Diretora da Câmara na sua eventual gestão. A eleição acontecerá em fevereiro do ano que vem.